帰省は「世代ごとの居住地ギャップ」が生み出すコロナ禍で人々の行動様式は大きく変わりましたが、その一つが帰省といわれています。高齢者の感染は命にかかわることから帰省を見送り、そのまま子どもが大きくなって頻度が減ってしまった人、終息までの間に両親・祖父母が亡くなってしまった人もいたことでしょう。【成長にブレーキ】低迷している東北新幹線系統の旅客数を見る（推移グラフ）帰省の機会が減れば、鉄道利用のピ