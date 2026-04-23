「マジカルジュビリー新幹線」6月から運行開始JR東日本とオリエンタルランドは2026年4月23日、特別車両「Magical Jubilee Shinkansen（マジカルジュビリー新幹線）」を2026年6月10日（水）から期間限定で運行すると発表しました。【画像】めっちゃカラフル！これが特別車両「マジカルジュビリー新幹線」のイメージですこの特別車両は、東京ディズニーシーで開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパー