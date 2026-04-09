オーネットは2026年4月8日、「恋愛におけるAI利用に関する実態調査」の結果を発表した。本調査は3月に全国の25〜34歳の独身男女436人を対象に、インターネット上で実施された。調査の結果、独身男女の約3割がAIを恋愛のコミュニケーションに活用している一方で、相手がAIを使っていると知れば過半数が「冷める」と感じるなど、利便性と心理的抵抗の深刻なギャップが浮き彫りとなった。「賢いと思う」「気にならない」は2割のみ異性