三島食品は1月末、名前シリーズ10品目となる『ひでき』を新発売した。ひじきを醤油や昆布エキスなどでバランスよく味付けした、コクと香り豊かな混ぜごはんの素だ。内容量は12g。希望小売価格は(税抜)130円。ひじきご飯の素なのに、なぜ、商品名は『ひでき』なのか。同社広報担当者は、「ひじきご飯の商品名を考えていたとき、何気なく『ひでき』の文字を、首を右に45度傾けて眺めてみたら、『で』の中に『じ』という文字が隠れて