〜 2025年度「ラーメン店」倒産動向 〜2025年度（4‐3月）の「ラーメン店」倒産は57件（前年度比21.2％増）だった。集計可能な2009年度以降では、過去最多を記録した2023年度の63件に次ぐ、2番目の高水準だった。負債総額は40億6,100万円（同96.7％増）で、2年ぶりに増加にした。負債1億円以上の倒産が10件（同25.0％増）と2024年度の8件を超え、2年連続で最多を更新した。これまで小・零細規模のラーメン店の倒産が主体だっ