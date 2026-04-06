大阪市の上空には、天気が下り坂のサインになる「ハロ」が出現しています。7日(火)は広く傘の出番で、全国的に風が強まる見込みです。沖縄と鹿児島、伊豆諸島では、大雨に注意・警戒が必要です。昼間の気温は6日(月)より低い所がほとんどで、大幅に低い所もあるでしょう。寒暖差疲労にならないよう、お気を付けください。7日(火)は広く雨で大雨の所も全国的に風が強まる7日(火)は、南西諸島から本州の南岸に延びる前線の上を低気