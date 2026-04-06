ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、「クリスピーサンド」シリーズの新商品「ザ・グリーンティー」を4月7日から通年発売します。【えっ？】いくつ分かる？ハーゲンダッツ「クリスピーサンド」の歴史新商品のクオリティーも！クリスピーサンドは、2001年に日本で誕生し、今年発売25周年。新商品は25周年を記念して、年間を通して販売する第2の基幹商品として誕生しました。新商品は、上質な抹茶を惜しみなく使っ