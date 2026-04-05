◇セ・リーグ広島2ー1阪神（2026年4月5日マツダ）広島は9回1死でモンテロがサヨナラ弾。チームの連敗を4でストップし、昨年8月から続いていた阪神戦の連敗も8で食い止めた。劇的な勝利を呼び込んだのは先発・栗林の熱投だった。チームは前日の阪神戦は9回に3点リードを守れず、延長10回のすえに黒星。右腕は「悔しい負け方をして、このままずるずるいくわけにはいかない」と奮い立った。8回100球を投げて5安打1失点