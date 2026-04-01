森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、イングランド代表とロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦し、１−０で勝利。FIFAランク４位の強豪国を相手に歴史的な初白星を飾った裏で、日本人サポーターの振る舞いが世界の称賛を集めている。試合後、スタジアムに駆け付けた日本のファンがスタンドに残ったゴミを拾い、持ち帰る姿が確認されたようだ。これを受け、ウェンブリー・スタジアムの公式Xが「Thank you」と題し