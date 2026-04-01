「本当にすごいな」「日本から多くを学べる」動画が拡散！ イングランド撃破の後に…現地日本人サポの“行動”に海外称賛「地球上で最も品格のある人々だ」
森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、イングランド代表とロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦し、１−０で勝利。FIFAランク４位の強豪国を相手に歴史的な初白星を飾った裏で、日本人サポーターの振る舞いが世界の称賛を集めている。
試合後、スタジアムに駆け付けた日本のファンがスタンドに残ったゴミを拾い、持ち帰る姿が確認されたようだ。これを受け、ウェンブリー・スタジアムの公式Xが「Thank you」と題し、その様子を収めた動画を公開。映像には、用意した袋にゴミを回収していく日本人サポーターたちの姿が収められている。
この投稿は瞬く間に拡散され、海外ファンから驚きと称賛の声が相次いだ。
「日本人は本当にすごいな」
「ピッチの上でも外でもイングランドを制した初のアジアの国！敬礼！」
「日本人は、地球上で最も品格のある人々だ」
「日本は他のどの国よりも文化的に優れている！」
「世界で最も品格があり、礼儀正しいファンたちだ。彼らは自国の誇りである」
「日本人は幼い頃から自分で片付けるよう教えられているんだ」
「彼らに敬意を表するよ」
「頑張りすぎじゃないか。もういいから、一杯飲みに行けよ」
「本当に格別だ。世界中のファンが日本から多くを学べるだろう」
「これは学校では教えられない。家庭で身につくものであり、文化であり、生き方そのものだ」
ワールドカップの18年ロシア大会、22年カタール大会でも注目されたサポーターによるゴミ拾い。サッカーの結果だけでなく、その姿勢や文化が再び国際舞台で高く評価されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】聖地ウェンブリー公式が感謝！ ゴミを持ち帰る日本人サポ
試合後、スタジアムに駆け付けた日本のファンがスタンドに残ったゴミを拾い、持ち帰る姿が確認されたようだ。これを受け、ウェンブリー・スタジアムの公式Xが「Thank you」と題し、その様子を収めた動画を公開。映像には、用意した袋にゴミを回収していく日本人サポーターたちの姿が収められている。
この投稿は瞬く間に拡散され、海外ファンから驚きと称賛の声が相次いだ。
「ピッチの上でも外でもイングランドを制した初のアジアの国！敬礼！」
「日本人は、地球上で最も品格のある人々だ」
「日本は他のどの国よりも文化的に優れている！」
「世界で最も品格があり、礼儀正しいファンたちだ。彼らは自国の誇りである」
「日本人は幼い頃から自分で片付けるよう教えられているんだ」
「彼らに敬意を表するよ」
「頑張りすぎじゃないか。もういいから、一杯飲みに行けよ」
「本当に格別だ。世界中のファンが日本から多くを学べるだろう」
「これは学校では教えられない。家庭で身につくものであり、文化であり、生き方そのものだ」
ワールドカップの18年ロシア大会、22年カタール大会でも注目されたサポーターによるゴミ拾い。サッカーの結果だけでなく、その姿勢や文化が再び国際舞台で高く評価されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】聖地ウェンブリー公式が感謝！ ゴミを持ち帰る日本人サポ