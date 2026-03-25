捕獲され大阪市内の一時保護施設に移送されたシカ＝25日午後（大阪市健康局提供）大阪市は25日、市内で目撃が相次いでいたシカ1頭を捕獲した。シカは無事で、市内の一時保護施設に移送。24日夜から大阪市城東区の大阪府警の施設敷地内に自ら入り込んでおり、25日午後に敷地内で捕獲した。受け入れを前向きに検討する施設が府内にあるといい、体制が整い次第、市はシカを一時保護施設から移す方針だ。市によると、シカは若い雄