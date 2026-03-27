「受け入れ先の調整を進めています。一定の前向きなお返事はいただいております」【写真】信じられない！ 奈良公園のシカを蹴飛ばした観光客男性3月25日、大阪市役所で報道陣の取材に応じた横山英幸大阪市長（44）は、この日に市内で捕獲された“迷いシカ”を受け入れることを明言した。現在、住之江区の動物管理センターで保護されているシカは「府内」で生活することになりそうだ。3月中旬に東大阪市、下旬に大阪市内での目