アビスパ福岡は25日、名古屋グランパスDF宮大樹の完全移籍加入を発表した。21年から24年まで福岡に在籍した宮にとって2季ぶりの古巣復帰となり、背番号は45を背負うこととなる。クラブを通じ、宮は「アビスパ福岡に関わる皆さん、ただいま!僕にとって特別なクラブであるアビスパで、またプレーできることをとても嬉しく思います。これからチームメイトと切磋琢磨し合い、再びタイトルを獲れる強いアビスパに貢献できるよう全力