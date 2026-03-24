ソシエダのMF久保建英が23日、今年1月に左ハムストリングを痛めて以来初めて全体練習に合流した。クラブは同日、公式SNSを通じてチーム練習動画を公開し、冒頭で久保はチームメートの作る「パシージョ」(花道)をくぐって祝福を受けていた。久保は今年1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦の後半、敵陣にスプリントをした際に左ハムストロング肉離れの重傷を負った。その後は一時日本でリハビリを行うなど順調に治療