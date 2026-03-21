名将が語る「令和の高校野球」〜専大松戸・持丸修一監督３月19日に開幕した第98回選抜高校野球大会。指名打者制が導入され、７イニング制が検討されるなど、高校野球界は過渡期を迎えている。そんななか、長きにわたり指導者として実績を残してきた３人の名将に「令和の高校野球」について語ってもらった。最後に登場いただいたのは、４つの高校を指導し、この選抜も含めて13回の甲子園出場を誇る専大松戸・持丸修一監督。選抜出