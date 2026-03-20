オープン戦、巨人２−１楽天」（２０日、東京ドーム）巨人は八回に勝ち越し、１点差勝利。開幕戦をちょうど１週間後に控え、阿部監督は「緊張感のあるいいゲームができた」と収穫を口にした。開幕投手に抜てきしたドラフト１位・竹丸は５回３安打１失点と上々の内容。浅村に一発は浴びたが、指揮官は「初めて失点しましたし、一発、プロの凄さも感じられた収穫のあった登板だったんじゃないですかね。ずるずるいかなかった