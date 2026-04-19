【前編】《実名証言集》佐々木朗希ロッテ時代のトレーニングコーチに明かしていた「メジャーで一番のピッチャーになりたい」夢から続く東日本を襲った大震災「3.11」から15年がたった。あの日、祖父母と父を同時に失った小学3年生は今年、ロサンゼルス・ドジャースで2年目を迎えた。昨年は1勝ながら、終盤は守護神として「投手・佐々木朗希」の名前を全世界に知らしめた。今季、オープン戦は絶不調。初戦は「正直僕がいちばん不