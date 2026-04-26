◇セ・リーグ巨人7―2DeNA（2026年4月25日横浜）巨人・平山功太内野手（22）が25日、DeNA戦の2回にプロ初本塁打となる左中間ソロを放った。大学を中退し、独立リーグの千葉を経て23年育成ドラフト7位で入団し、5日に支配下登録されたばかりの苦労人。支配下昇格1年目選手の本塁打は球団史上初で、球団では最も低い指名順位選手の一発。負ければ4位転落の危機を救う勝利に貢献した。手に残る感触を信じて走り出した。心の