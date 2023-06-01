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阪神・立石正広が右ハムストリングスの筋損傷 別メニュー調整へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 阪神は21日、ドラフト1位の立石正広が別メニュー調整をすると発表した
  • 「右ハムストリングスの筋損傷」で、3度目の故障離脱となった
  • 前川聖一らがひしめく左翼争いに割って入るべく、まずは治療に専念する
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