岩本勉

1971年5月11日出身。 元プロ野球選手（投手）、野球解説者、タレント。大阪府八尾市出身（選手名鑑によっては阪南市との記述もある）。 引退後はホリプロ所属。

2026年7月27日

2026年5月18日

2026年3月30日

2026年3月27日

2026年3月18日

2026年3月5日

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2024年11月4日