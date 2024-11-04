岩本勉
1971年5月11日出身。 元プロ野球選手（投手）、野球解説者、タレント。大阪府八尾市出身（選手名鑑によっては阪南市との記述もある）。 引退後はホリプロ所属。
2026年7月27日
2026年5月18日
2026年3月30日
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制球難苦しむ佐々木朗希は「迷いが生まれてパフォーマンスが…」解説者指摘
J-CASTニュース
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プロの洗礼を浴びたルーキー「すごく厳しい1戦目だったと思う」
初回に5球で3連打を浴び失点し、3回47球・8安打1奪三振2四死球4失点
BASEBALL KING
2026年3月27日
2026年3月18日
2026年3月5日
2025年10月29日
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阪神・才木浩人が6回途中2失点で降板 解説陣が語る内容
6回途中2失点という内容だったが、真中満氏は「消極的な配球」を指摘
BASEBALL KING
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山川穂高がソロ本塁打 解説の真中満氏「今後戦いづらい状態になってきた」
4回に山川穂高がソロ本塁打を放ち、同点に追いついた
BASEBALL KING
2025年8月18日
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「苦にならない」藤浪の投球解説
左打者を並べた采配について「はっきり言って苦にならない」と指摘
BASEBALL KING
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隅田知一郎は「黙っていても二桁勝利は通過投手」岩本勉氏が助言
自身初の二桁勝利を狙うも足踏みとなった隅田に岩本勉氏が言及
BASEBALL KING