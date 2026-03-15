和歌山県警察本部＝和歌山市大阪市北区の商業施設で買い物していた女子中学生の下着を盗撮しようとしたとして、大阪府警は15日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）の疑いで、和歌山県警警務課の警部補後藤功平容疑者（47）＝同県海南市＝を現行犯逮捕した。府警によると、パトロール中の私服警察官が現場を目撃し、容疑者に職務質問した。逮捕容疑は、15日午後4時10分ごろ、女子中学生のスカート内に動画撮影中のスマートフ