磐越道で起きた高校部活の遠征中の送迎バス事故を受け、名古屋大学大学院の内田良教授が「部活は学校のブラックボックス」と指摘した。修学旅行等の学校行事と違い、部活は顧問任せで成り立っている現状に警鐘を鳴らす。 【TVer】「遠足はプロ、部活は善意頼み」専門家が指摘した“安全格差”とは ©ABCテレビ 番組では、5月6日に福島県郡山市の磐越道で発生した高校ソフトテニス部の送迎バス事故を取り上げた。マイ