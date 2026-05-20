中国上海の日本料理店に男が侵入し、刃物で日本人2人を含む3人を負傷させた事件が発生した。3人の命に別条はなく、警察は男を拘束し動機などを調べている。果物ナイフで3人切りつけ中国上海市にある日本料理店にナイフを持った男が押し入り、日本人2人を含む3人が負傷した。上海市で19日、商業ビルに入る日本料理店に男が押し入り、果物ナイフで3人を切りつけた。近くにいた人は、「口論していたのが聞こえ、気づいたらお店に