栃木・上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された指示役とみられる夫婦が凶器を事前に準備して少年らに渡したとみられることが分かりました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人は5月14日、栃木・上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さん（69）の胸を刺すなどして殺害した疑いが持たれています。竹前容疑者夫婦は移動に使うための高級外車を少年らに渡したとみられています