タレント蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。持病を明かした。パーソナリティーを務めるサンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（51）とは蛍原がMCを務めるテレビ朝日系「アメトーーク!」の話題で盛り上がった。蛍原は「富澤さんとは『尿管結石芸人』で。これ1年ぐらい前。僕もそうやから」と切り出した。蛍原が「どう最近は？」と投げかけ