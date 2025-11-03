フジテレビ系「かのサンド」が２日に放送され、サンドウィッチマン・富澤たけし、伊達みきお、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、東京・豊洲を散策した。ゲストは、今年の「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」王者のツートライブ・たかのり、周平魂。「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」優勝賞金１０００万円について聞かれると、たかのりは「いろいろと引かれ」と述懐