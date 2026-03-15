◆ＷＢＣ準々決勝イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組を驚きの全勝１位突破したイタリアが、プエルトリコに快勝し、史上初のベスト４進出を決めた。１６日の準決勝（日本時間１７日）では日本―ベネズエラの勝者と対戦する。試合は派手に幕を開けた。プエルトリコの１番カストロ（ロッキーズ）が、初回先頭打者アーチを放った。１次Ｒ４試合で本塁打が