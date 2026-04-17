狙ったカプセルトイを絶対に買える！子どもから大人まで幅広い世代に人気を集めるカプセルトイの新しいスタイルの専門店が大分市の百貨店にオープンしました。 【写真を見る】狙ったカプセルトイ絶対に買える大分市デパートに新業態の専門店オープン （大倉三奈記者）「こちらではカプセルトイを何度も回すことなく、かごに入っている商品を手に取って欲しいものを購入することができます」 大分市のトキハ