◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国 10×-0 韓国(日本時間14日、ローンデポ・パーク)韓国は日本時間14日、ドミニカ共和国に悪夢の7回コールド負けを喫しました。先発のリュ・ヒョンジン投手はドジャースやブルージェイズで通算78勝を積み上げた左腕。初回は3者凡退スタートでしたが、2回はゲレーロJr.選手の積極的な走塁で先制点を奪われます。その後も1アウト3塁から内野ゴロの間に失点。2アウトから四球