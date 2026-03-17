準決勝でドミニカ共和国に勝利ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、米フロリダ州マイアミで準決勝が行われ、米国がドミニカ共和国に2-1で勝利した。激闘から一夜明け、マーク・デローサ監督が会見に出席。物議を醸している最後の三振判定に「ドミニカが怒るのも理解できる」と言及した。優勝候補同士の一戦はまさかの幕切れとなった。2-1と米国の1点リードで迎えた9回2死三塁。フルカウントから