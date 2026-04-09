先頭のゲレーロJr.に二塁打を浴びるも…【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回は先頭のゲレーロJr.に二塁打を浴びるピンチを背負ったが、ロハスの好判断で窮地を脱した。好守に「ロハスまじで来年もやらんかな…」「さすがすぎる」とファンも拍手を送った。大谷は3回に先制点を許したものの