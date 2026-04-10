ドジャース・大谷翔平【写真：黒澤崇】フルカウント

大谷翔平が投打で見せている異次元の躍動 日米のファンから驚嘆の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間8日のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した大谷翔平
  • MLB公式が大谷が継続している投打それぞれの「偉業」に称賛の声が殺到
  • 日本のファンからも「改めてやっぱりエグい」と感嘆のコメントが上がった
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