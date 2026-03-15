ゲレーロJr.のヘッドスライディングは、観客を沸かせただけでなく、チームメイトの心も奮い立たせた(C)Getty Imagesメジャー屈指のスラッガーが“脚”でも魅せた。現地時間3月13日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ラウンドのドミニカ共和国−韓国の一戦は、7回までにドミニカが10点をあげるワンサイドゲームとなった。韓国は得点を奪えず、7回コールドで決着している。その中で、この日のドミニカ打撃陣の