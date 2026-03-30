岡本和真がメジャー初本塁打【MLB】ブルージェイズ 5ー2 アスレチックス（日本時間30日・トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手とブラディミール・ゲレーロJr.内野手の“日本流”の交流が話題となっている。岡本は29日（日本時間30日）、本拠地でのアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で、待望のメジャー初アーチを放った。本塁打直後、岡本を迎えるゲレーロJr.の行動が「アメージング」「なんてこった