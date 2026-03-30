本拠地アスレチックス戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、本拠地アスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場し、4回にメジャー初となるソロを放つなど4打数1安打1打点でチームを5-2の勝利に導いた。試合後の場内インタビューでは、相棒が手荒い祝福に巻き込まれる、微笑ましい“もらい事故”が起きていた。場内インタビューを受ける岡本の後ろから忍び寄るブラディミール・ゲレーロJr.らチ