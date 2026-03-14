準々決勝、ドミニカの強打者が見せた激走ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。2回に3点を失い主導権を握られた。得点につながったブラディミール・ゲレーロJr.内野手やフアン・ソト外野手の激走に、韓国のファンが震撼している。韓国の先発はドジャースなどでプレーしたリュ・ヒョンジン。初回