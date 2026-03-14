ロケバス内で女性に性的暴行をしたとして不同意性交等罪などに問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の公判で、一部お笑い芸人が証人として出廷する意向を持っていることが分かった。ブラックスーツ姿の斉藤被告は１３日、東京地裁であった初公判（伊藤ゆう子裁判長）で「行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認。無罪を主張した。検察側によると、斉藤被告は２０２４年７月３０日、東京・新宿区