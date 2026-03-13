世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、先代である初代引田天功の規格外すぎる出演料を告白。1時間で2億円という驚愕の数字に、平成ノブシコブシ・吉村崇らが絶叫する一幕があった。【映像】”ギャラ2億円”のテレビ番組、実際の様子『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。3