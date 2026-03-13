大分県立高校一次入試の合格発表が13日、行われました。厳しい受験勉強を乗り越え、春の便りを受け取った受験生たちは喜びに沸いていました。 【写真を見る】大分県立高校一次入試で合格発表歓喜の声、制服採寸もスタート 大分市にあるライズ南大分校には、志望校への切符を手にした生徒たちが次々と報告に訪れ、仲間や恩師と喜びを分かち合っていました。 受験生「もう最高です。何度も心が折れかけたけど、最後までや