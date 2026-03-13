大幅赤字の主な要因は四輪事業不振3月12日、本田技研工業（以下ホンダ）が急遽、オンラインで記者会見を実施した。【画像】今回開発中止となった、『ホンダ0シリーズ』SUV&サルーンとアキュラRSX全45枚会見の案内が来たのは開催のわずか1時間前。同時刻に発信したプレスリリース、『四輪電動化戦略の見直しに伴う損失の発生および通期連結業績予想の修正と今後の方向性について』に関する説明ということだった。ジャパンモビ