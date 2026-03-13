キャンプの収納事情は、ここ数年で本当に劇的な進化を遂げました。今でこそキャンプ用にハードケースからソフトケースまで、大小様々な収納ケースが当たり前のように販売されていますが、それもここ10年の話。それ以前からキャンプをライフワークにしていた人ならば、誰にも見つかっていない、自分だけのおしゃれなケースやかっこいいボックスを探し求めて、休日のたびにホームセンターや雑貨店を巡っていた人も多いはず。かく言う