キャンプの大容量ボックス、重すぎ問題。行き着いたのは“36Lバスケット”でした

キャンプの収納事情は、ここ数年で本当に劇的な進化を遂げました。今でこそキャンプ用にハードケースからソフトケースまで、大小様々な収納ケースが当たり前のように販売されていますが、それもここ10年の話。それ以前からキャンプをライフワークにしていた人ならば、誰にも見つかっていない、自分だけのおしゃれなケースやかっこいいボックスを探し求めて、休日のたびにホームセンターや雑貨店を巡っていた人も多いはず。かく言う私もその1人。

そんなキャンプ用収納ボックス界に彗星のごとく現れたのが、某ライフスタイルブランドの“頑丈な”ボックスです。これまでゴツい見た目の現場用ハードボックスがほとんどだった中で、シンプルなデザインにグリーンに映えるホワイトカラー。その姿は上品ですらありました。あっという間にキャンプの収納ボックスとして定番に。中にはフタ裏にぴったりハマる天板を自作し、収納ボックス兼テーブルとして使う人まで現れ、初めて見たときは目からウロコでした。

少し脱線しましたが、私も長らくそうした大容量のハードボックスを愛用してきたのですが（もちろん、さまざまなボックスを試しては使い替えてきましたが）、5周くらい回って思うのは“結局のところ、大容量ボックスって使いにくくない？”ということ。

そもそもが重量のあるアイテムが多いキャンプギア。それを大容量のボックスに入れられるだけ入れてしまうと、箱ひとつの重さがとんでもないことになるわけです。自宅とクルマの積み降ろしだけでも重労働。キャンプに行くのが億劫になるわけだ。しかも、とりあえずポンポンと荷物を放り込めてしまうので、いざ使おうとすると「あれ、どこいった？」と探すハメになることもしばしば。

だったらいっそのこと片手でヒョイッと持ち運べるくらいの、30Lくらいの大きなバスケットを複数準備した方が持ち運びもギアの管理もラクなのでは？ というのを実現したアイテムがトランクカーゴの新作「メッシュカーゴ 36」（3780円）。トランクカーゴと言えば先ほどの某“頑丈なボックス”の製造元で、1953年創業の老舗プラスチック製品メーカー・リスのアウトドア収納ブランドです。

1.トランクカーゴ「メッシュカーゴ 36」は、36Lの大容量でありながら「片手で持ち運べる」収納ボックス

2.ワンアクションで中身を取り出せる「二つ折りのフタ」が付属

3.タフでマルチに使える「通気性の良いメッシュ構造」とスタッキング可能で用途も収納も自由

その名の通り36Lでかつハンドル付きという、片手で持ち運びやすいちょうどいいサイズ感が特徴。一般的な買い物カゴが30〜33L程度なので、ほんの少し大きいくらいのサイズです。持ち運びしやすいといっても25L〜30L程度だと、ギアをカテゴリーごとに管理しようとしたときに微妙に入り切らないことも多いので、このサイズ感は絶妙。

また、もうひとつ収納ボックスによくある悩みとしては「いちいちフタを開けるのが面倒」というもの。 ギアをひとつだけ取り出したいのに、毎回大きなフタをガバッと外さなければならない。このワンクッションが、意外とストレスなんですよね。

この点についても、「メッシュカーゴ 36」はいい塩梅。というのも専用のフタが付属していますが、これが二つ折りになるんです。なので、中身をちょこっと物色したり、取り出すだけなら半分だけ開けばいいってラク。ついでに言えば、カゴ型の収納ボックスってフタがないか、あるいは別売オプションということも多く、クルマへの積載時や自宅での収納時にスタッキングできないのが悩みのタネになりがち。

ですが、このフタは耐荷重36kgとタフな仕様な上、「メッシュカーゴ 36」同士を重ねたときにしっかりフィットするような構造になっているため、スタッキングももちろんOK。キャンプ中には簡易テーブルとしても使えるから一石二鳥どころか三鳥。

ちなみに、トランクカーゴと言えば、自ブランドのアイテムを組み合わせて使用することを前提にした商品開発が魅力のひとつ。この「メッシュカーゴ 36」も例外ではありません。2025年に発売された小物収納「インナーカーゴ R-9」（980円）や、「インナーカーゴ S-2」（980円）を組み合わせれば、空間を有効活用したシンデレラフィット収納も実現し、道具の迷子ももっと防げます。

キャンプはもちろん、釣りや洗車道具の収納、さらには自宅のランドリーバスケットとしてなど、アイデア次第でどこでも活躍してくれそうです。

>> トランクカーゴ「メッシュカーゴ 36」

＜文／山口健壱（GoodsPress Web）＞

