アルツハイマー病ではもの忘れなどの典型的な症状が出るかなり前から、眠りが浅くなる・夜中に何度も目が覚めるといった睡眠の乱れが起こることがあります。ケンタッキー大学などの研究チームが学術誌「npj Dementia」で2026年1月23日に発表した論文では、アルツハイマー病と深く関わる「タウタンパク質」という異常なタンパク質が脳の中で糖の使い方を変えて神経が興奮しやすい状態を保つことで、睡眠障害につながっていることが