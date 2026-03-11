赤色灯11日午後4時35分ごろ、山口県山陽小野田市新沖2丁目の中国電力新小野田発電所で「男性作業員が生き埋めになった」と119番があった。県警によると灰の吸引作業をしていた30代の男性作業員が意識不明の状態で病院に救急搬送された。男性は高さ約30メートルの集じん装置内で作業をしていたところ、上から落ちてきた灰に埋まったとみられる。中国電のホームページによると、同発電所は石炭と木質バイオマスを燃料とする火