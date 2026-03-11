WBCプールB米国―イタリアワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国とイタリアが対戦した。イタリアが3本の本塁打で試合を優勢に進めると、米国の守備が乱れ、8-1と大量リードしている。まさかの展開にネット上のファンも衝撃を受けている。3連勝の米国にとって、イタリアに勝利すれば全勝で1位突破が決まる一戦。先制したのはイタリアだった。2