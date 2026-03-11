WBCプールB米国―イタリア

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国とイタリアが対戦した。イタリアが3本の本塁打で試合を優勢に進めると、米国の守備が乱れ、8-1と大量リードしている。まさかの展開にネット上のファンも衝撃を受けている。

3連勝の米国にとって、イタリアに勝利すれば全勝で1位突破が決まる一戦。先制したのはイタリアだった。2回、米国先発のマクリーン（メッツ）からイタリアの6番ティール（ホワイトソックス）が先制の一発。さらに走者を溜め、8番アントナッチが2ランを放ち、下位打線で3点を先制した。

4回には、大学時代に二刀流で名を馳せ米国で“大谷翔平2世”と呼ばれたカグリオーン（ロイヤルズ）が2ラン本塁打。さらにリードを広げた。

6回には米国の守備が乱れる。1死一、二塁の場面では、投ゴロを捕ったケラー（フィリーズ）が併殺を狙って二塁に投げるも悪送球。二塁走者が生還した。さらにケラーの暴投などでイタリアが2点を追加。6回表を終え、8-0とリードを広げた。その裏、米国はヘンダーソン（オリオールズ）の一発で1点を返した。

視聴していたX上のファンもまさかの展開に混乱。「大本命の米国がいきなり予選敗退の危機」「アメリカvsイタリアの状況マジか」「明日の結果次第ではアメリカ敗退あるぞ」「イタリアvsアメリカまじ？？？」などのコメントが書き込まれた。

仮にイタリアがこのまま勝利すると3戦全勝となり、米国は3勝1敗となる。イタリアが次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、3チームが勝率で並び、順位が失点率の差で決定する可能性がある。同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数が少なさが適応され、前日まで米国はメキシコに3失点、メキシコは米国に5失点となっている。



（THE ANSWER編集部）