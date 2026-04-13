メディカルドック監修の管理栄養士が、わかめの一日の摂取量、驚きの健康効果、さらには乾燥わかめや茎わかめを食べ過ぎた際の注意点や対処法について詳しく解説します。 監修管理栄養士：山口 恵里（管理栄養士） 病院や高齢者施設で5年、給食管理、栄養管理業務に従事しました。その後、管理栄養士の資格を取得し、現在は育児をしながらフリーランスとして地域の方の家事・育児サポートをさせていただいていま