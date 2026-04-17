シンガーソングライターの岡崎体育(36)の公式サイトが、17日に更新。メジャーデビュー10周年を記念して行われる全国ツアーのチケット先行販売において、チケット販売「チケットぴあ」のシステム上の設定不備により、誤抽選などが発生したことを報告した。岡崎の公式サイトに「チケットぴあよりお知らせ」と題した声明が掲載され、「2026年4月16日(木) 18:00に当落発表を行いました本先行において、「チケットぴあ」のシステム