あまりに女性慣れしたプレゼントのチョイスに対し、真木よう子が「どんだけ女抱いてるんだよ」と毒舌を浴びせる場面があった。【映像】てんちむの“元カレ”と噂の経営者4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の