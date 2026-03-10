総合格闘技のパンクラスは１０日、公式ホームページで、現フライ級キング・オブ・パンクラシストの濱田巧（３１）から王座を剥奪する処分を発表した。理由として「当該選手が、主催者への事前の連絡および承認を得ることなく他団体への出場に関する交渉を行い、参戦を承諾した行為は、契約違反に該当すると判断いたしました」とした。９日には、朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏ